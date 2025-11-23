Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в соцсети X осудила противников плана США по урегулированию кризиса в стране. По ее словам, следующие инициативы будут иметь еще меньше преимуществ для Киева.

Каждая последующая сделка для Украины будет только хуже — потому что мы проигрываем. Мы теряем людей, территорию и экономику, — констатировала Мендель.

По ее словам, критики плана и других мирных предложений ошибочно считают, что защищают Украину. На деле они понятия не имеют о том, что творится на фронте и в стране, добавила бывший пресс-секретарь президента.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что украинское руководство не выразило «никакой благодарности» за все усилия, которые предпринял Вашингтон. Лидер США напомнил Киеву, что Соединенные Штаты продолжают продавать оружие странам НАТО для его дальнейшего распространения на Украине, несмотря на отсутствие благодарности. Он также обратил внимание, что европейские страны при этом продолжают закупать нефть у России.