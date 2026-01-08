Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 02:45

Глава МИД Венгрии сделал заявление о возможном конфликте Запада с Россией

Сийярто: коалиция желающих сделала шаг к конфликту с Россией

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
«Коалиция желающих» во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Россией, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. По его словам, Венгрия по-прежнему поддерживает мирные переговоры.

Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией, — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия поощряет встречи США и России на самом высоком уровне и отвергает последние решения Брюсселя, которые увеличивают вероятность конфликта.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжает настаивать на необходимости предоставления Киевом полного отчета о расходовании средств, выделенных Европейским союзом. Он пояснил, что недавний скандал в бывшей советской республике наглядно демонстрирует, что значительная часть денег ЕС, вероятно, была направлена на поддержание коррупционной системы.

До этого он говорил, что Европейский союз планирует развернуть на Украине военную миссию по подготовке украинских вооруженных сил. Сийярто указал, что Будапешт рассматривает подобный шаг как недопустимое пересечение красной линии, которое несет серьезную угрозу эскалации вооруженного конфликта на Украине. В таком случае, как убежден министр, Венгрия и ее народ окажутся в зоне повышенной опасности.

Петер Сийярто
Венгрия
Украина
военные
