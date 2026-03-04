Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 07:05

В Госдуме обратились к российским олигархам с одним предложением

Депутат Миронов: российские олигархи должны сами просить повысить им налоги

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил российским олигархам последовать примеру представителей крупнейшего мирового бизнеса, которые на Всемирном экономическом форуме в Давосе попросили повысить для себя налоги. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что в условиях СВО руководители компаний обязаны проявить социальную ответственность и добровольно поделиться сверхприбылью.

Послушать сигналы, которые олигархи подают на самый верх, так их впору пожалеть: обложили санкциями, цены падают, логистика нарушена, с платежами проблемы. Они каждый день становятся богаче на $90 млн, что в разы больше, чем экспертные оценки ежедневных затрат на СВО. Но олигархи хотят, чтобы вошли в их положение. На ВЭФ в Давосе мировой бизнес призвал повысить налоги для сверхбогатых. Наши олигархи давно должны были проявить себя, самый раз поделиться сверхприбылями от эксплуатации общенационального достояния. Если сами стесняетесь выходить с такими предложениями, поддержите инициативы «Справедливой России» по введению налогов на роскошь и повышению подоходного налога для сверхбогатых, — высказался Миронов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса представляют реальную угрозу для российской государственности. По мнению сенатора, попытки Чубайса добиться отмены канадских санкций и его нынешнее позиционирование на Западе являются классическим примером «переобувания в воздухе».

