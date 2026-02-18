Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 19:15

По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды

Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press
Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что конфликт на Украине не завершится в 2026 году, и обвинил Россию в нежелании завершать боевые действия. Однако производители вооружений из ФРГ сегодня — одни из ключевых бенефициаров напряженности в Европе: именно они получают сверхприбыли от поставок оружия Киеву. Почему от «кровавого бизнеса» зависит экономика всей Германии и могут ли олигархи-оружейники из ЕС отодвинуть подписание мира — в материале NEWS.ru.

Какие планы у Rheinmetall

Паппергер в интервью немецкому порталу T-Online предрек продолжение украинского конфликта после 2026 года. По его словам, РФ якобы не проявляет заинтересованности в завершении боевых действий, а Украина по-прежнему нуждается в военной поддержке со стороны Европы.

Генеральный директор Rheinmetall сообщил о готовности концерна поставлять Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны, боеприпасы, танки и беспилотники. В то же время, добавил Паппергер, по ряду направлений сотрудничество с Украиной упирается в отсутствие утвержденного финансирования.

«В настоящее время мы производим больше боеприпасов, чем у нас есть контрактов», — указал глава Rheinmetall.

Тем не менее уже к концу 2026 года портфель заказов концерна, по оценке Паппергера, достигнет €140 млрд. Глава компании признал, что предприятие заинтересовано в продолжении поставок оружия Киеву, так как получает от этого крупную прибыль.

Армин Паппергер, председатель правления оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер, председатель правления оборонной компании Rheinmetall Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Германия активно инвестирует в свой военно-промышленный комплекс и не заинтересована в прекращении противостояния с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он напомнил, что участники февральской конференции по безопасности в Мюнхене обсуждали стратегию подготовки к войне против РФ.

«Европейские страны думают о борьбе с мифической российской агрессией, ставя свою экономику на военные рельсы. В Германии говорят об увеличении производства ракет средней и малой дальности, о разработке новейших танков. В первую очередь это часть концепции внутри НАТО по подготовке горячей фазы войны против нашей страны», — пояснил эксперт.

Как Германия зарабатывает на Украине

Немецкая экономика переживает острый кризис, о чем ранее заявляло руководство Союза промышленников ФРГ. По словам его президента Петера Ляйбингера, страна фактически находится в «состоянии свободного падения»: спад промышленного производства наблюдается уже четыре года подряд.

При этом ВПК — фактически единственная отрасль в Германии, доходы которой стабильно растут и на фоне украинского конфликта достигли рекордных показателей. Аналитики Rheinmetall в марте 2025 года заявляли, что в 2024-м концерн нарастил выручку на 36% — она составила €9,751 млрд. Портфель заказов за тот же период обновил рекорд, составив €55 млрд, а в 2025-м и вовсе «подрос» до €80 млрд.

Редакция NEWS.ru изучила официальную открытую отчетность Rheinmetall и выяснила, что с начала СВО акции компании выросли в цене на 1750% и к февралю 2026 года достигли своего исторического максимума — €1611 за штуку.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Концерн поставляет Украине самоходные артиллерийские установки, зенитные установки Gepard, Skynex, SIDAM 25, БМП, БТР, стрелковое оружие и боеприпасы. При этом Паппергер заявлял о планах Rheinmetall укреплять сотрудничество с Киевом. В 2024 году он объявил о строительстве четырех новых заводов непосредственно на украинской территории, один из которых к тому моменту уже был запущен.

Москва отмечала, что германские военные заводы на Украине будут такой же законной целью для ВС РФ, как и любые другие оборонные предприятия в республике.

Самонкин провел параллель между нынешними событиями и ситуацией, которая сложилась в Европе в первой половине ХХ века. Он напомнил, как германские власти в 1930-х годах использовали американские ресурсы для строительства собственной оборонной промышленности.

«В итоге технологический потенциал нацистов резко возрос, и за какие-то два года они уже имели возможность нападения на Польшу с превосходством. Так и сейчас: с одной стороны, президент США Дональд Трамп выступает за закрытие всех военных конфликтов. Но практически лобби и компании, занимающиеся военным производством, конкретно на этом зарабатывают», — указал собеседник.

Кто еще зарабатывает на украинском конфликте

В октябре 2025 года руководство шведской авиастроительной и оборонной корпорации Saab заявило о планах открыть на Украине завод по производству истребителей Gripen. Гендиректор концерна Микаэль Йоханссон тогда отметил, что сделка с Киевом «почти удвоит потребности в производственных мощностях».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил, что в Европе сегодня много бенефициаров продолжения боевых действий на Украине. Речь, по его словам, идет не только о Швеции и Германии, но и о Великобритании, Финляндии, Польше, странах Балтии, Франции, Нидерландах и других.

Истребители Saab JAS 39 Gripen Истребители Saab JAS 39 Gripen Фото: IMAGO/Björn Trotzki/imago-images.de/Global Look Press

«Эти страны поставляют деньги, оружие и кадровые ресурсы. И здесь важна не только экономическая выгода, но и то, что эти поставки и поддержка действительно удлиняют конфликт. К тому же помогать Украине готовы не только европейские страны. Поддержку оказывают и неевропейские партнеры — например, Канада и Австралия», — привел примеры он.

Аналитик считает, что России необходимо бороться с этой огромной военной машиной, которая продолжает дестабилизировать ситуацию под ее боком.

«Нам нужно разгромить и ВСУ, и всех, кто поддерживает Украину. Уничтожение живой силы и техники, а также нарушение всей логистики, военной инфраструктуры и военно‑промышленного комплекса, обеспечивающего поставки и поддержку, — только так можно перекрыть поток ресурсов, который дает возможность противнику вести боевые действия. По сути, они идут по заветам Гитлера», — резюмировал аналитик.

