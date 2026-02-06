Книгу беглого олигарха-иноагента признали экстремистским материалом

Мосгорсуд признал книгу экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» экстремистским материалом, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Экспертиза установила, что эта книга формирует критическое отношение к власти и побуждает читателей к ее насильственной смене, что противоречит законодательству РФ.

Признать экстремистским материалом книгу... Решение подлежит немедленному исполнению, — постановил суд.

В октябре 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского. Фигурантами также стали 22 члена «Антивоенного комитета России». Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, следствие инкриминирует им создание террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК РФ), а также действия, направленные на насильственный захват или удержание власти (статья 278 УК РФ). После этого, в ноябре 2025 года, Росфинмониторинг внес Ходорковского в реестр террористов и экстремистов.