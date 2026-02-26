Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:57

«Сошлись две вещи»: Познер объяснил провал Малинина на Олимпиаде

Познер: Малинин провалился на Олимпиаде из-за высокой самооценки и давления

Илья Малинин Илья Малинин Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press
Американец русского происхождения, фигурист Илья Малинин провально выступил на Олимпийских играх-2026 из-за высокой самооценки и давления со стороны соревнований, заявил в интервью «Советскому спорту» журналист и телеведущий Владимир Познер. По его мнению, спортсмен просто «не устоял под таким грузом», так как слишком многие надеялись на его победу.

Здесь, мне кажется, сошлись две вещи: абсолютная самоуверенность (ощущение, что рядом с ним и близко никого нет) и давление Олимпийских игр, — сказал Познер.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Малинин не смог добиться результата в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде из-за выступлений в командных стартах. Она отметила, что даже у «уникальных» спортсменов бывают такие ситуации.

До этого Малинин внес решающий вклад в победу американской сборной на командном турнире Олимпиады в Милане. Именно его прокат в произвольной программе принес США золотые медали. Спортсмен сумел заработать 200,03 балла.

