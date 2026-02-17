Журова объяснила, почему «уникальный» фигурист Малинин провалился на ОИ

Американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин не смог добиться результата в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде из-за выступлений в командных стартах, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что даже у «уникальных» спортсменов бывают такие ситуации.

Он действительно уникальный. К сожалению, у уникальных фигуристов бывают такие ситуации. Здесь больше психология. Тренеры поставили его на две программы в команду, чтобы он ее вытянул. А Малинин, видимо, парень, который не готов кататься в полноги. Он очень хорошо отработал эти программы и определенно потерял какие-то силы, все-таки парень еще молодой. И тут еще есть психологический момент: если бы японцы и француз откатали хорошо, то Малинин бы не расслабился и стал олимпийским чемпионом. Одна золотая медаль у него есть на этой Олимпиаде. Конечно, хотелось вторую, в личном соревновании, но пошло не так, — сказала Журова.

Малинин, который считался фаворитом турнира, остался без медали на Олимпиаде-2026. По итогам соревнований он занял восьмое место с общей суммой в 264,49 балла.

Ранее Малинин внес решающий вклад в победу американской сборной на командном турнире Олимпиады в Милане. Именно его прокат в произвольной программе принес США золотые медали. Спортсмен сумел заработать 200,03 балла.