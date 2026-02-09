Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 09:15

Малинин принес США золото Игр-2026 в Милане

Илья Малинин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Илья Малинин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Судьба первого места решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии.

До финального этапа соревнований сборные США и Японии шли на равных, имея в активе по 59 очков. Благодаря лидерству Малинина в мужском одиночном катании американская команда смогла вырваться вперед. Японский фигурист Сюн Сато показал второй результат, что не позволило его сборной сохранить паритет.

В итоговом зачете сборная США завоевала золото с результатом 69 очков, опередив Японию всего на один балл (68 очков). Бронзовые награды достались хозяевам турнира, сборной Италии, а четвертое место заняла команда Грузии.

Ранее стало известно, что российская лыжница Дарья Непряева, которая участвовала в Олимпийских играх в скиатлоне на 20 км в нейтральном статусе, отстала от победительницы почти на четыре минуты. Россиянка не успела в классической части и упала на одном из спусков. В результате она заняла только 17-е место.

США
Япония
фигурное катание
Илья Малинин
олимпиады
