Малинин принес США золото Игр-2026 в Милане

Американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Судьба первого места решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии.

До финального этапа соревнований сборные США и Японии шли на равных, имея в активе по 59 очков. Благодаря лидерству Малинина в мужском одиночном катании американская команда смогла вырваться вперед. Японский фигурист Сюн Сато показал второй результат, что не позволило его сборной сохранить паритет.

В итоговом зачете сборная США завоевала золото с результатом 69 очков, опередив Японию всего на один балл (68 очков). Бронзовые награды достались хозяевам турнира, сборной Италии, а четвертое место заняла команда Грузии.

Ранее стало известно, что российская лыжница Дарья Непряева, которая участвовала в Олимпийских играх в скиатлоне на 20 км в нейтральном статусе, отстала от победительницы почти на четыре минуты. Россиянка не успела в классической части и упала на одном из спусков. В результате она заняла только 17-е место.