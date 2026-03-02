Россиянам пришлось спать прямо на парковке после выселения из отеля в ОАЭ

Россиянам, выселенным из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, приходится спать прямо на парковке, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры, на которых видно, в каких условиях ночуют туристы. Многие постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели, несмотря на воздушную опасность.

Как уточнил канал, отели объяснили это тем, что в номера должны заселиться другие гости. Россиян также уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами. В сложившихся условиях им приходится самостоятельно искать убежище.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова рассказала, что россияне, чей отдых в ОАЭ был сорван из-за ракетных атак и закрытия воздушного пространства, могут рассчитывать на полный возврат стоимости тура. По ее словам, в сложившейся ситуации происходящее классифицируется как форс-мажор, что существенно меняет правила взаимодействия между отдыхающими, туроператорами и авиакомпаниями.