02 марта 2026 в 12:06

Дробышево, Карповка, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 2 марта? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанска, Гришино, Графского, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Коровьего Яра, Миньковки, Озерного, Павловки, Покровска, Резниковки, Сергеевки, Степановки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении войска продолжают боестолкновения в Гришино.

«На Добропольском направлении ВС РФ ведут бои в районе Родинского, Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении идут бои за Степановку. В Константиновке ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги, а также ведут бои в юго-западной части города. На Краснолиманском направлении войска РФ атакуют в районе Коровьего Яра, Карповки и Александровки. ВС РФ продвигаются к Красному Лиману с севера. Сообщается об успехах в Дробышево. На Северском направлении идут бои по линии Резниковка — Кривая Лука — Озерное. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в районе Старицы, ведут бои в Волчанских Хуторах. Войска РФ расширяют зону контроля в районе взятого под контроль накануне села Нескучного», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают давление на оборону ВСУ, а также работают авиация и ТОС, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Волчанских Хуторах — ожесточенные бои за развалины каждого жилого дома. Сообщают о продвижении на Великобурлукском направлении. Взято под контроль Нескучное, расширяется зона контроля наших войск. На востоке Красного Лимана — снова бои в районе центральной больницы. ВС России ведут тяжелый штурм Дробышево. Западнее Красноармейска (Покровска) появляются первые сообщения о серьезном успехе ВС России в Гришино после длительных боев», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении фиксируется заметное усиление наступательных действий ВС РФ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Лиманском участке российские подразделения заняли центральную часть Дробышево — важного узла снабжения Лимана с северного и западного направлений. На Боровском направлении продолжаются атаки в районах Коровьего Яра, Карповки и Александровки. Фиксируется постепенное продвижение в сторону Рубцов и Песков-Радьковских. На Харьковском направлении ВС РФ взяли под контроль село Нескучное, что расширяет буферную зону у границы с Белгородской областью. Южнее Волчанска российская авиация и беспилотники продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Конфигурация фронта здесь остается относительно стабильной, однако фиксируются локальные тактические успехи в районе Зеленого», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

