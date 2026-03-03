Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:56

Удары по Украине сегодня, 3 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России сегодня ночью, 3 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 3 марта

Российские военные в ночь на 3 марта нанесли удар по военным объектам на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале, опубликовав кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ в Уске Сумской области.

«Основные направления ночных атак: Змиев Харьковской области, Черноморск (Ильичевск) Одесской области. На месте прилетов зафиксированы пожары. В Днепропетровской области второй день подряд под ударами транспортно-логистические и промышленные узлы. Поражены цели в прифронтовой зоне. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, ВС России установили в феврале абсолютный рекорд по применению корректируемых авиабомб — 6321. Рекордным стал и среднесуточный показатель — 226 КАБ, что на 23% больше, чем месяцем ранее», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что всего в период с 2 на 3 марта зафиксировано 34 эпизода ударов по объектам военной и критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

«Южный портовый кластер — давление на Черноморск и Одессу. Это работа по морской логистике, складам и инфраструктуре приема грузов. Днепропетровский промышленный узел — удары по целям в Апостолово повторяются серийно, что указывает на приоритетную цель (транспортно-ремонтный и складской объект). Харьковский пояс — давление на прифронтовой хаб», — заявил подпольщик.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни вероятно продолжение ночных массированных атак БПЛА по целям в портовых городах. Также он считает, что сохранится серийность ударов по железнодорожным узлам Днепропетровской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска

Наступление ВС РФ на Запорожье 3 марта: хорошие и плохие новости, сводка

Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмены «обивают пороги» ФАС из-за цен на картофель
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.