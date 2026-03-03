Удары по Украине сегодня, 3 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 3 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 3 марта

Российские военные в ночь на 3 марта нанесли удар по военным объектам на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале, опубликовав кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ в Уске Сумской области.

«Основные направления ночных атак: Змиев Харьковской области, Черноморск (Ильичевск) Одесской области. На месте прилетов зафиксированы пожары. В Днепропетровской области второй день подряд под ударами транспортно-логистические и промышленные узлы. Поражены цели в прифронтовой зоне. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, ВС России установили в феврале абсолютный рекорд по применению корректируемых авиабомб — 6321. Рекордным стал и среднесуточный показатель — 226 КАБ, что на 23% больше, чем месяцем ранее», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что всего в период с 2 на 3 марта зафиксировано 34 эпизода ударов по объектам военной и критической инфраструктуры в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

«Южный портовый кластер — давление на Черноморск и Одессу. Это работа по морской логистике, складам и инфраструктуре приема грузов. Днепропетровский промышленный узел — удары по целям в Апостолово повторяются серийно, что указывает на приоритетную цель (транспортно-ремонтный и складской объект). Харьковский пояс — давление на прифронтовой хаб», — заявил подпольщик.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни вероятно продолжение ночных массированных атак БПЛА по целям в портовых городах. Также он считает, что сохранится серийность ударов по железнодорожным узлам Днепропетровской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

