Российские минометы обрушили на ВСУ 120-мм «кошмар» ВС России уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области с помощью минометов

Расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Север» уничтожили блиндажи, а также пункт подвоза боеприпасов и продовольствия ВСУ в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. Помимо этого, ликвидировано скопление живой силы украинских формирований.

Ведомство добавило, что в приграничных районах Сумской и Харьковской областей подразделения группировки «Север» продолжают работу по расширению зоны безопасности. Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы. Это делается для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее пресс-служба Минобороны России проинформировала, что населенный пункт Круглое, расположенный в Харьковской области, перешел под контроль подразделений группировки войск «Север». В ходе активного наступления военнослужащие 69-й мотострелковой дивизии выбили противника из села и осуществили зачистку зданий. Уничтожение украинских солдат и их огневых точек вели операторы ударных беспилотников совместно с артиллерийскими расчетами.