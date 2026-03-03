Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:51

Российские минометы обрушили на ВСУ 120-мм «кошмар»

ВС России уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области с помощью минометов

Боевая работа расчета 82-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск «Север» Боевая работа расчета 82-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск «Север» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Север» уничтожили блиндажи, а также пункт подвоза боеприпасов и продовольствия ВСУ в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. Помимо этого, ликвидировано скопление живой силы украинских формирований.

Ведомство добавило, что в приграничных районах Сумской и Харьковской областей подразделения группировки «Север» продолжают работу по расширению зоны безопасности. Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы. Это делается для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее пресс-служба Минобороны России проинформировала, что населенный пункт Круглое, расположенный в Харьковской области, перешел под контроль подразделений группировки войск «Север». В ходе активного наступления военнослужащие 69-й мотострелковой дивизии выбили противника из села и осуществили зачистку зданий. Уничтожение украинских солдат и их огневых точек вели операторы ударных беспилотников совместно с артиллерийскими расчетами.

минометы
ВС РФ
ВСУ
Харьковская область
