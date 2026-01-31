Украинских военных обвинили в обстреле сослуживцев при отступлении Боец Орех заявил, что ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям

Вооруженные силы Украины наносили удары по своим же отступающим подразделениям, заявил РИА Новости старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех. По его словам, это произошло во время прорыва российских сил в населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике.

Когда начался с нашей стороны прорыв, и противник начал бежать, по этим секторам, хотя командование ВСУ все равно знало, что их солдаты там находятся, они начали работать по этому сектору, — указал боец.

Населенный пункт Бересток имеет важное тактическое значение, так как вплотную примыкает к южной окраине Константиновки. Контроль над этим районом позволяет оказывать давление на ключевой город, нарушать логистику противника и создавать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Ранее пленный из стрелкового батальона 156-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Радченко рассказал, что украинские военные намеренно убивают сдавшихся сослуживцев при помощи дронов. В разговоре с российскими представителями он отметил, что при сдаче в плен российским бойцам боялся такого развития событий больше всего. При этом, он сознательно пошел на контакт с российской стороной, объяснив это желанием выжить и вернуться к семье.