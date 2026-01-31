Вооруженные силы Украины наносили удары по своим же отступающим подразделениям, заявил РИА Новости старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех. По его словам, это произошло во время прорыва российских сил в населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике.
Когда начался с нашей стороны прорыв, и противник начал бежать, по этим секторам, хотя командование ВСУ все равно знало, что их солдаты там находятся, они начали работать по этому сектору, — указал боец.
Населенный пункт Бересток имеет важное тактическое значение, так как вплотную примыкает к южной окраине Константиновки. Контроль над этим районом позволяет оказывать давление на ключевой город, нарушать логистику противника и создавать плацдарм для дальнейшего продвижения.
Ранее пленный из стрелкового батальона 156-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Радченко рассказал, что украинские военные намеренно убивают сдавшихся сослуживцев при помощи дронов. В разговоре с российскими представителями он отметил, что при сдаче в плен российским бойцам боялся такого развития событий больше всего. При этом, он сознательно пошел на контакт с российской стороной, объяснив это желанием выжить и вернуться к семье.