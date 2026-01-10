Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 23:17

Раскрыто, каким образом ВСУ используют похищенных солдат

РИА Новости: ВСУ используют похищенных солдат для обнаружения огневых точек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Штурмовики 225-го полка ВСУ используют похищенных украинских солдат в качестве приманки и для выявления огневых точек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их данным, командование полка держит в страхе свой личный состав.

Для каких целей они это делают? Ответ прост — похищенных используют в качестве приманки в штурмовых действиях и для выявления огневых точек, — отметил представитель силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что родственники украинских военных в связи с этим требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай заявил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

До этого пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждал, что избиения продолжаются и на полигоне, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

