10 ноября 2025 в 09:16

«Живое мясо»: пленный украинский боец раскрыл правду о зверствах ТЦК

Пленный боец ВСУ Тимченко: сотрудники ТЦК избивают новобранцев и сажают в подвал

Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования на Украине, аналог военкомата) во время распределения избивают новобранцев, заявил пленный украинский солдат Николай Тимченко. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Они собирали живое мясо, чтобы туда послать. Нас таких инвалидов было около 50 человек, которых заставляли насильно идти. Сотрудники ТЦК, пока нас распределяли, били нас и делали что хотели. Били по ребрам, по голове. Куда попало. Автоматом, прикладом. Забрали у нас все документы и посадили в подвал, — сказал боец.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в октябре свыше 21 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно покинули места службы. В Генштабе страны уточнили, что данная статистика отражает не фактическое число нарушителей, а лишь количество выданных соответствующих справок.

Кроме того, корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил о достижении рекордного уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины. Журналист отреагировал на официальную статистику Генпрокуратуры страны, охарактеризовав эти показатели как весьма значительные.

