«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ Welt: дезертирство на Украине достигло рекордных показателей

Уровень дезертирства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины достиг рекордных значений, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. Таким образом он отреагировал на официальные данные Генеральной прокуратуры страны. Журналист назвал это «очень значительными цифрами».

На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. <…> Это очень значительные цифры, — сказал Ваннер.

Он констатировал, что украинские войска несут огромные потери каждый месяц. Это вынуждает Киев наращивать темпы мобилизации, прибегая к «невообразимым методам».

Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня на Украине, — признал журналист.

По данным Генпрокуратуры Украины, только в октябре армию страны самовольно покинули свыше 21 тысячи военнослужащих. Однако в Генштабе отмечают, что статистика отображает не число самовольно оставивших часть, а только количество справок об этом.

Комментируя данную информацию, представитель МИД России Мария Захарова призвала украинцев продолжать бороться за свою свободу. Она обратилась к ним фразой: «Тикайте, хлопцы!».