10 января 2026 в 04:22

С 2026 года в России ужесточат требования к упаковке и дизайну вейпов

Россия Россия Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
В России с 2026 года на вейпах и других электронных системах доставки никотина большая часть упаковки должна будет содержать информацию о негативных последствиях курения, сообщил ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, также будет запрещена конструкция, имитирующая игровые элементы или сюжеты.

Наша задача — прийти к тому, чтобы на значительной части упаковки были изображены негативные последствия курения. Также любые дополнительные компоненты в конструкции электронных систем доставки не должны имитировать игровые сюжеты, — заявил Шалаев.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждается идея введения в России системы «кнута и пряника» для стимулирования людей к борьбе с никотиновой зависимостью, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, предлагается поощрять некурящих дополнительными медицинскими бонусами, а для курильщиков, напротив, ввести обязанность оплачивать часть лечения.

До этого депутат Виталий Милонов предложил полностью запретить в России жидкость для вейпов. Он также назвал электронные средства для курения «сатанинскими парилками». По его мнению, систематическое употребление вейпов превращает людей в «растения». Депутат отметил, что курящие доставляют неудобство другим в общественных местах, например, на автобусных остановках.

