Россиянам раскрыли, зачем нужен новый ГОСТ на бананы Росстандарт: новый ГОСТ повысит прозрачность требований к качеству бананов

Новый ГОСТ на бананы будет международным, рассказали РИА Новости в Росстандарте. В ведомстве добавили, что он повысит прозрачность требований к качеству бананов.

В целом стандарт направлен на повышение прозрачности требований к качеству бананов, снижение доли небезопасной или дефектной продукции и обеспечение единых правил оценки для поставщиков и торговых организаций, — пояснили в ведомстве.

Служба разъяснила, что новый документ устанавливает строгие критерии оценки внешнего вида, размера, количества фруктов в грозди, степени повреждений кожицы и наличия латекса. Реализация бананов с серьезными недостатками, такими как гнилостные поражения, повреждение мякоти, признаки болезней растений, чрезмерное охлаждение или нагрев, а также плодов, достигшие стадии перезрелости, категорически запрещена.

Ранее сообщалось, что Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на ввозимые в Россию бананы, он вступит в силу в марте. Документ запрещает ввоз плодов желтого цвета. ГОСТ носит рекомендательный характер.