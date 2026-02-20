Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 12:02

Россиянам раскрыли, зачем нужен новый ГОСТ на бананы

Росстандарт: новый ГОСТ повысит прозрачность требований к качеству бананов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый ГОСТ на бананы будет международным, рассказали РИА Новости в Росстандарте. В ведомстве добавили, что он повысит прозрачность требований к качеству бананов.

В целом стандарт направлен на повышение прозрачности требований к качеству бананов, снижение доли небезопасной или дефектной продукции и обеспечение единых правил оценки для поставщиков и торговых организаций, — пояснили в ведомстве.

Служба разъяснила, что новый документ устанавливает строгие критерии оценки внешнего вида, размера, количества фруктов в грозди, степени повреждений кожицы и наличия латекса. Реализация бананов с серьезными недостатками, такими как гнилостные поражения, повреждение мякоти, признаки болезней растений, чрезмерное охлаждение или нагрев, а также плодов, достигшие стадии перезрелости, категорически запрещена.

Ранее сообщалось, что Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на ввозимые в Россию бананы, он вступит в силу в марте. Документ запрещает ввоз плодов желтого цвета. ГОСТ носит рекомендательный характер.

