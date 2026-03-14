Готовится быстро, съедается еще быстрее: банановая лепешка на завтрак — дел на 5 минут

Банановая лепешка для вкусного завтрака по этому рецепту готовится быстро, съедается еще быстрее! Дел на 5 минут, а результат превосходит все ожидания. Нежное, слегка сладковатое тесто обволакивает сочные банановые кружочки, которые при жарке становятся мягкими и ароматными.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, щепотка соли, корица по желанию, растительное масло для жарки.

Рецепт: один банан разомните вилкой в пюре. Второй банан нарежьте кружочками толщиной около 1 см. В миске смешайте банановое пюре, яйца, муку, соль и корицу до однородности. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки желаемого размера, и сразу сверху утапливайте в каждую по 3–5 кружочков банана. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, полив медом или посыпав сахарной пудрой.

