14 марта 2026 в 06:46

Готовится быстро, съедается еще быстрее: банановая лепешка на завтрак — дел на 5 минут

Банановая лепешка для вкусного завтрака по этому рецепту готовится быстро, съедается еще быстрее! Дел на 5 минут, а результат превосходит все ожидания. Нежное, слегка сладковатое тесто обволакивает сочные банановые кружочки, которые при жарке становятся мягкими и ароматными.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, щепотка соли, корица по желанию, растительное масло для жарки.

Рецепт: один банан разомните вилкой в пюре. Второй банан нарежьте кружочками толщиной около 1 см. В миске смешайте банановое пюре, яйца, муку, соль и корицу до однородности. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки желаемого размера, и сразу сверху утапливайте в каждую по 3–5 кружочков банана. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, полив медом или посыпав сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Без панировочных сухарей готовлю куриные отбивные с хрустящей корочкой: грудка — неузнаваемая
Этот салат из чечевицы — мой секрет сытного и полезного обеда за 15 минут. С горчичной заправкой, черри и перепелиными яйцами
Тру яйца и мешаю с зеленью: трубочки из лаваша — быстрый завтрак, который исчезает со стола за минуты
Случайно смешал хурму с бананом — получился смузи, который теперь пью каждое утро. С лимонным соком и капелькой меда просто божественно
Банан разминаю с творогом и пеку сырники в духовке — некалорийная версия на завтрак и перекус. Получаются мягкие, ароматные и очень нежные
Дарья Иванова
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
