Над Ленобластью уничтожили дрон ВСУ Дрозденко: ПВО сбила один беспилотник над территорией Ленинградской области

Средства противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, написал на своей странице в MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Информации о разрушениях и пострадавших политик не сообщил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

На данный момент силами ПВО сбит один БПЛА над территорией Ленинградской области, — говорится в публикации.

Еще через 12 минут Дрозденко объявил о втором сбитом беспилотнике. Других подробностей о ситуации в регионе политик не привел.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по частному сектору в селе Михайловка в Луганской Народной Республике, что привело к трагической гибели целой семьи. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар, унесший жизни трех человек.

До этого двухэтажная гостиница в Беловодске ЛНР была разрушена в результате атаки беспилотников на республику, передавал Пасечник. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировали.