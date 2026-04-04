Украинские дроны разрушили гостиницу в ЛНР Гостиница в Беловодске получила повреждения при атаке дронов

Двухэтажная гостиница в Беловодске ЛНР разрушена в результате атаки беспилотников на республику, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предварительно известно, что пострадавших в результате инцидента не было.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на противоположной стороне улицы. МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших, — написал руководитель региона.

Помимо этого атаке также подвергся поселок Новосемейкино Краснодонского округа. ВСУ вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре, взрывной волной повреждено остекление жилых домов. В Луганске осколки дрона повредили крышу дома, сообщил он.

Ранее украинский дрон стал причиной смертельного пожара в селе Михайловка в Луганской Народной Республике. Осколки БПЛА спровоцировали пожар в частном секторе, несмотря на усилия спасателей в огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок. Власти республики принесли соболезнования родным и близким погибших.