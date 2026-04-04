Украинский дрон убил семью из трех человек в ЛНР

Украинский дрон убил семью из трех человек в ЛНР Пасечник: украинский дрон устроил пожар с тремя жертвами в селе Михайловка

Украинские войска нанесли удар по частному сектору в селе Михайловка в Луганской Народной Республике, что привело к трагической гибели целой семьи, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАХ. В результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар, унесший жизни трех человек.

В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но, к несчастью, в одном из домов погибла вся семья — мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок, — сообщил Пасечник.

Глава республики выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и подчеркнул жестокость атаки на гражданскую инфраструктуру. Власти региона продолжают фиксировать последствия удара и оказывать помощь пострадавшим соседям погибшей семьи.

Утром 4 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.