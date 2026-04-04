ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 85 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.

Утром 31 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России. Атаки велись с 23:00 до 07:00. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.