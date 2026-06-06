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06 июня 2026 в 10:52

Раскрыто, куда переведут студентов из Старобельска

Глава ЛНР Пасечник: студентов из Старобельска распределят по другим колледжам

Место трагедии в Старобельске Место трагедии в Старобельске Фото: Евгений Биятов /РИА Новости
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Студентов Старобельского колледжа, разрушенного 22 мая при ударе БПЛА ВСУ, для обучения распределят по другим учебным заведениям, заявил в интервью ИС «Вести» глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что планируется найти решения для продолжения образования молодежи и обеспечения качественной подготовки.

В перспективе мы будем решать вопрос (обучения студентов разрушенного колледжа в Старобельске — NEWS.ru), чтобы распределить их по другим учебным заведениям, чтобы наши дети продолжили обучение, как положено, и получали квалифицированное образование, — сказал он.

Ранее Пасечник сообщил, что колледж в Старобельске Луганской Народной Республики будет сохранен как знаковое место в память о погибших во время теракта ВСУ студентах. Здание колледжа разрушено полностью и не подлежит восстановлению в прежнем виде.

Также международный секретарь Компартии США, журналист-расследователь Кристофер Хелали заявил, что западные репортеры, посетившие место теракта в Старобельске, увидели доказательства применения украинскими военными систем Starlink для удара по общежитию. По его словам, журналисты были потрясены масштабом разрушений.

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Старобельск
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