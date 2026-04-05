Каллас обвинили в «гадости» после слов о неких нападениях России

Каллас обвинили в «гадости» после слов о неких нападениях России Константинов: Каллас очередными гадостями в адрес РФ хочет очернить ее прошлое

Глава евродипломатии Кая Каллас своими словами о неких «нападениях» России на другие страны пытается очернить прошлое страны, обратил внимание глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Он назвал ее заявления гадостью.

Каллас в одном из интервью указала, что за последние 100 лет РФ якобы напала на более чем 19 стран, в том числе и на Африканском континенте. Константинов назвал эти утверждения абсурдными.

Каллас — это человек, который совершенно не знаком с историей. Это попытка с ее стороны очередными гадостями очернить наше прошлое. Ее слова — признак отсутствия политической культуры, — сказал Константинов.

По его словам, Каллас скоро в своих измышлениях дойдет до такого абсурда, что объявит 22 июня днем нападения Советского Союза на фашистскую Германию. Очередной выпад является оскорбительным для России и абсолютно некомпетентным с точки зрения исторической правды.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что антироссийский курс Каллас оборачивается катастрофическими последствиями для Евросоюза. Так он отреагировал на очередной призыв чиновницы ужесточить санкционное давление на Москву. По оценке профессора, действия руководителя дипломатии ЕС ведут союз к полной гибели.