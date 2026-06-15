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15 июня 2026 в 11:55

«Это глупость»: сенатор о включении всех участников СВО в черный список ЕС

Сенатор Джабаров высмеял идею включения всех участников СВО в черный список ЕС

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Идея Европейского союза внести в черный список абсолютно всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, является абсурдной и не имеющей смысла с практической точки зрения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, подобные предложения свидетельствуют о глубоком профессиональном бессилии и недальновидности еврочиновников.

Это заявление Каи Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru) о поименном включении всех участников СВО в черный список принадлежит абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума. Если в СВО будут участвовать 500 тыс. человек, они всех внесут в санкционные списки? Это глупость. Понятно, что все это ерунда. Не зря идет разговор, что Каллас скоро отодвинут от решения внешнеполитических задач ЕК. Она не подготовлена к такой работе. В нужный момент Каллас была использована Западом, чтобы атаковать РФ русофобскими заявлениями. А когда все поняли, что такая политика ведет к тупику, пошел разговор о реформировании ее ведомства, — сказал Джабаров.

Ранее Каллас заявила, что Европейская комиссия планирует поименно добавить всех участников СВО в черный список. По ее словам, таким образом российским военным хотят запретить въезд на территорию европейских стран.

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