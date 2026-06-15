Пассажирка самолета перепутала туалет с выходом на высоте 11 тысяч метров

Пассажирка самолета перепутала туалет с выходом на высоте 11 тысяч метров Baza: женщина едва не открыла сервисную дверь лайнера во время полета самолета

Пассажирка самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс из Москвы в Нахичевань, попыталась открыть сервисную дверь, приняв ее за вход в туалет, сообщает Telegram-канал Baza. Во время полета над Каспийским морем на высоте 11 тыс. метров в кабине пилотов неожиданно сработала аварийная сигнализация.

Бдительные бортпроводники среагировали мгновенно и успели вовремя остановить пассажирку, предотвратив возможную разгерметизацию лайнера. При выяснении обстоятельств инцидента перепуганная женщина пояснила, что она перепутала нужные отсеки.

В итоге самолет так и не сумел вовремя добраться до пункта назначения, однако это случилось уже по совершенно другой причине. Аэропорт Нахичевани отказался принимать борт из-за резкого ухудшения погодных условий, поэтому пилоты приняли решение посадить судно на запасном аэродроме в Гяндже.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines со 147 пассажирами экстренно приземлился в штате Висконсин из-за дебоша на борту. По словам очевидцев, летевший из Чикаго в Миннеаполис русскоязычный мужчина кричал, мешал полету и после взлета попытался прорваться в кабину пилотов. В результате нарушителя оперативно скрутили и заковали в наручники находившиеся среди пассажиров агенты ФБР.