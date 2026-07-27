«Мелкие и злобные»: депутат о требованиях Литвы поддерживать Украину Депутат Драпеко призвала вывозить родственников из Литвы и забыть про эту страну

Россиянам следует помочь своим родственникам покинуть Литву и забыть об этой стране раз и навсегда, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. Она охарактеризовала литовцев как мелкий и злобный народ.

Нечего туда ездить, в эту Литву. Ничего хорошего там нет. Надо вывезти оттуда родственников, продать недвижимость и заклеить эту часть мировой карты черной бумагой. Так им и надо, этим литовцам. Понимаете, они мелкие и злобные. Поэтому заклеить и забыть про них, — высказалась Драпеко.

Ранее стало известно, что власти Литвы намерены обязать граждан России и Белоруссии, приезжающих в страну для публичных выступлений, подписывать декларацию, в которой они осуждают действия РФ на территории Украины. Министерство иностранных дел Литвы уже разрабатывает текст этого документа.

До этого военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов объяснил рекордные очереди в военкоматы Литвы пропагандой нацистской идеологии в стране. По его словам, литовцы хотят воевать, однако еще не осознают реалий боевых действий, в отличие от людей с бывших территорий Украины.