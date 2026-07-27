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27 июля 2026 в 14:01

IT-эксперт предостерег от загрузки конфиденциальной информации в чат с ИИ

IT-эксперт Зыков: лучше не загружать личные данные в ИИ-чат во избежание утечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пользователям не рекомендуется загружать конфиденциальную информацию в чат с искусственным интеллектом в связи с риском утечки данных, посоветовал в беседе с «Ридусом» IT-эксперт Владимир Зыков. Он отметил, что любые данные на подобных сайтах могут стать публичными.

Почему это опасно? Документы автоматически при загрузке отправляются на серверы владельца ИИ. И дальше они могут с этой информацией делать все, что угодно. А многие нейросети учатся именно на них, и не ясно, как именно настроены алгоритмы. Любая информация, попадая в чат с ИИ, может стать публичной. Этого можно избежать, развернув открытый код тех нейросетей на своем сервере. Они будут работать несколько хуже, но в целом справятся с задачей, — высказался Зыков.

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей к китайской нейросети DeepSeek начали отображаться в поисковой выдаче Google. В открытом доступе оказались сотни обращений: рабочие документы, личная переписка, переживания пользователей и другие данные, которые они явно не собирались делать публичными.

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