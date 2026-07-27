Путин раскрыл, за что продолжает бороться Россия Путин: Россия продолжает отстаивать свои независимость и безопасность

Россия продолжает отстаивать свои независимость и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. Он также поблагодарил парламентариев за эффективную совместную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов. Запись трансляции идет на сайте нижней палаты парламента.

Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество, — заявил Путин.

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