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27 июля 2026 в 14:00

Путин раскрыл, за что продолжает бороться Россия

Путин: Россия продолжает отстаивать свои независимость и безопасность

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия продолжает отстаивать свои независимость и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. Он также поблагодарил парламентариев за эффективную совместную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов. Запись трансляции идет на сайте нижней палаты парламента.

Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество, — заявил Путин.

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