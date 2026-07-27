В России появится единый инструмент для получения льгот по карте «Мир»

В России появится единый инструмент для получения льгот по карте «Мир» Григоренко: сервис получения льгот через карту «Мир» запустят в РФ с 1 августа

Единый сервис получения льгот с помощью карты «Мир» запустят на портале «Госуслуги» с 1 августа 2026 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, которые передает РИА Новости, сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов.

Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан, — отметил Григоренко.

Среди льгот есть, в частности, скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Кроме того, скоро станут доступны льготы на проезд в пассажирском транспорте, уточнил вице-премьер. Карту «Мир» для получения социальных льгот пользователь сможет выбрать в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает предложения по усовершенствованию портала «Госуслуги». Одна из инициатив — сделать портал универсальной цифровой экосистемой для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг.