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27 июля 2026 в 13:22

В России появится единый инструмент для получения льгот по карте «Мир»

Григоренко: сервис получения льгот через карту «Мир» запустят в РФ с 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Единый сервис получения льгот с помощью карты «Мир» запустят на портале «Госуслуги» с 1 августа 2026 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, которые передает РИА Новости, сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов.

Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан, — отметил Григоренко.

Среди льгот есть, в частности, скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Кроме того, скоро станут доступны льготы на проезд в пассажирском транспорте, уточнил вице-премьер. Карту «Мир» для получения социальных льгот пользователь сможет выбрать в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает предложения по усовершенствованию портала «Госуслуги». Одна из инициатив — сделать портал универсальной цифровой экосистемой для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг.

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