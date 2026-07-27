«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ Легкоатлетка Конева не увидела смысла в гиде против сексуализации женщин на ТВ

Чемпионка мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева заявила NEWS.ru, что не увидела особого смысла в гиде против сексуализации женщин, разработанном Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом. Она отметила, что атлеты не продают свои тела, а просто показывают свои физические возможности.

Особо таких ярких ракурсов нету. Я прекрасно понимаю, что мы приземляемся и летим как лягушки. А с какого ракурса ты снимешь еще? Все равно все видно. У нас прекрасные, красивые спортивные тела. Мы их не продаем. Мы их просто показываем, что можно быть красивым спортсменом, — заявила Конева.

Ранее чемпионка России в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. В разговоре с NEWS.ru она заявила о желании как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.