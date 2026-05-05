«Ни в чем не уступаем»: Бабаков о настольном теннисе в России и конкуренции

В «Лужниках» завершился чемпионат России по настольному теннису. Сильнейшие игроки страны определяли победителей в личных и командных первенствах. Президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков в интервью NEWS.ru рассказал об уровне состязаний и пояснил, как удалось вернуть отечественных спортсменов на международные соревнования и в каких турнирах национальная сборная выступит в ближайшее время.

— В этом году на чемпионате России появилось важное новшество — смешанный формат командного турнира. Расскажите подробнее, как пришла идея добавить его в программу соревнований?

— Смешанный командный формат — относительно новая дисциплина. Кубок мира в этом разряде ITTF (Международная федерация настольного тенниса. — NEWS.ru) впервые провела лишь в 2023 году. Но уже на Олимпийских играх — 2028 смешанный командный разряд войдет в программу. В России первые награды в новом формате командных соревнований разыграли на чемпионате страны. Считаю, что это интересное и перспективное направление, благодаря которому командные состязания станут более зрелищными и непредсказуемыми.

Владимир Сидоренко Фото: Алексей Савченко/ФНТР

— Уровень чемпионата России растет с каждым годом?

— Однозначно растет, как и организация, и спортивное мастерство. Я вижу это по результатам. Недавно ребята вернулись с молодежного турнира и подтвердили, что у нас и в других категориях, более молодых, подрастает смена. Все, кто был представлен на площадке, как в личном, так и командном первенствах, — это люди, которые утвердили себя в том числе на международной арене.

— Как долго шел диалог о возвращении российских теннисистов на международную арену? Каким образом удалось договориться?

— Мы работали в этом направлении, с самого начала поддерживали контакты с руководством ITTF и ЕТТU (Европейский союз настольного тенниса. — NEWS.ru). Делали все для того, чтобы в перспективе стать полноправными участниками всех мероприятий под эгидой этих организаций. С 2025 года наши теннисисты стали выступать на официальных международных соревнованиях в личных разрядах. Мы ведем активную работу над полноценным возвращением на международную арену.

— Россияне выступают в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Как оцените конкуренцию на этих турнирах?

— Конкуренция растет во всем. Сегодня можем точно сказать, что наши ни в чем не уступают. Благодаря поддержке Минспорта и позиции президента России Владимира Путина у нас расширился диапазон участия в разных подготовительных турнирах, а также вовлечения наших партнеров. Это приносит свои результаты.

Мария Тайлакова Фото: Алексей Савченко/ФНТР

— Как вы думаете, когда возможно возвращение теннисистов на турниры под флагом России?

— Когда мы выполним все задачи, поставленные президентом в зоне специальной военной операции. Надеемся, что в процессе достижения этих целей мы сможем доказать на спортивной арене, что страна заслуживает участия в турнирах без всяких ограничений.

— Как ведется подготовка к Олимпиаде-2028 в США?

— Мы готовимся. Понимаем ответственность, но многое будет зависеть от тех условий, которые сформулирует Международный олимпийский комитет.

— На каких ближайших международных турнирах выступит сборная России?

— В мае запланировано участие в трех турнирах под эгидой WTT (Мировой настольный теннис. — NEWS.ru) и ITTF в Турции, Узбекистане и Франции. Кроме того, российские теннисисты отобрались на первенство Европы до 22 лет, которое должно пройти в июне в Румынии. Мы будем заранее сообщать обо всех соревнованиях, как только информацию об участии наших спортсменов подтвердят организаторы.

— Насколько велико внимание к настольному теннису в России? Как его повысить?

— Безграничные возможности. Будем стремиться к тому, чтобы росла не только материальная, но и моральная поддержка. Мне сообщили, что на выходные, полуфиналы и финалы чемпионата России билетов уже не было. Это означает, что интерес к нашему виду спорта только растет. Осталось отвечать взаимностью.

Участники Фестиваля настольного тенниса на открытой арене спорткомплекса «Лужники» в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

— Насколько за последнее время выросло число людей, занимающихся настольным теннисом?

— Если брать достоверные данные, с очень большой осторожностью можно сказать, что на 15–20%.

— Почему родителям нужно отдавать детей в настольный теннис?

— Это самый гармоничный вид спорта.

Кто победил в чемпионате России по настольному теннису

В женском одиночном разряде победу одержала представительница Республики Татарстан Мария Тайлакова. В финале она обыграла Екатерину Зиронову и впервые стала чемпионкой России. Бронзовые медали завоевали Элизабет Абраамян (Нижегородская область) и Валерия Щербатых (Свердловская область).

В мужском финале Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург) обыграл Дениса Ивонина (Оренбургская область). Бронзовые медали завоевали Дмитрий Виноградов (Москва) и Максим Гребнев (Ленинградская область).

