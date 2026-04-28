«Пнули клубок змей»: Казанский о футбольных судьях, РПЛ, хоккее в РФ и КВН

Комментатор Первого канала Денис Казанский во второй части интервью NEWS.ru предположил, кто выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок Гагарина, какое место могла занять сборная России по хоккею на Олимпиаде-2026, и объяснил, почему нужно смотреть КВН.

«Наши могли пройти путь практически до конца»

— В одном из интервью вы говорили, что вам не хватало работы в студиях, как в эфире «Все на Матч». Эта возможность появилась на Олимпиаде. Как впечатления?

— Это вообще мое, невероятно нравится. Я пробовал разные варианты, но на «Матче». Сначала «Все на Матч», потом еще один классный проект, мне кажется, сильно недооцененный. Надеюсь, что он вернется через какое-то время — это был «Вечерний Тумилович» на «Коммент.Шоу». Очень смешной. Я иногда включаю и думаю: «Крутую штуку сделали когда-то!» Там немножко про другое, но все равно чувствуешь себя в удовольствии.

Здесь, на Олимпиаде, я очень благодарен Володе Стогниенко (комментатор, шеф-редактор «Оkko Спорт». — NEWS.ru) за то, что он помог в организации этой студии. Мы делали это все вместе с Сашей Еремиевым (комментатор «Okko Спорт». — NEWS.ru), собирали людей. Коллектив там сложился хороший. Это как в футбольной команде: не важно прям дружить. Может быть, дружить даже плохо — ты не будешь требовать от человека выкладываться по полной. Здесь тебе нужно сделать хороший эфир, чтобы потом можно спокойно, оставаясь в микрофоне, сесть, выпить кофе и поговорить о жизни. А потом переключиться и поговорить про хоккей. Классно, что мы собрали эту команду, и я прям купался в ней — мне очень нравился вот этот «серф»: Даниил Марков, Андрей Николишин, Алексей Ковалев, потом еще Илья Ковальчук подключился. Вот это и нужно в телевизоре на постоянную основу.

— На что бы рассчитывала сборная России по хоккею на Олимпиаде-2026?

— Я думаю, на медали. Я не буду прямо сейчас орать о том, что мы бы бились за золото. Тут, мне кажется, больше Канада и США. Я очень рад, что они сыграли в финале. Когда начался плей-офф, я болел и за тех, и за других. Когда чехи подвесили канадчиков, я прям задергался. Мне просто хотелось, чтобы был такой финал, и он таким получился. Любая другая команда, которая бы вышла — шведы, чехи, финны, неважно, словаки, — если бы они вдруг обыграли Америку, то не было бы такого. Была простая игра. Вот хоккей, вот он финал, ну нормально. А здесь мы получили произведение искусства, притом что футбольный счет, а в хоккее всегда хочется 7:6 и какой-нибудь бросок в овертайме. А здесь 2:1 с овертаймом. Какая игра! Только две команды могли такое сделать.

Наши могли пройти путь практически до конца. Очень короткий турнир. Если мы рассуждаем про финал и победителей, эту игру сделал вратарь сборной США Коннор Хеллибак. Это вратарский турнир. Когда мы видим список вратарей нашей команды — Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, — кого бы ни выбрали первым номером, ты понимаешь, что он способен был бы затащить турнир. У меня ноль сомнений, что мы играли бы в полуфинале, а дальше уже как бы легко. Дико неприятно, что такое поколение проезжает мимо Олимпиады.

— Главная проблема российского спорта?

— Зависимость от государственных денег. Эти корни остались еще с советского времени. Эти проблемы не решаются и, скорее всего, не решатся.

—То же самое в российском футболе?

— Конечно, все это связано. Но мы же видим, что условно победа на Олимпиаде для любого спортсмена в нашей стране — это хороший социальный лифт, который сразу поднимает тебя вверх. Ты получаешь деньги, славу, известность, хороший контракт, рекламу, можно даже в Госдуму залезть. А на местах — квартиру, машины. А если ты четвертый?

В командном виде спорта у тебя всегда есть возможность вернуться. А в индивидуалке… Я комментировал фехтование, ты представляешь себе в голове, что четыре года ты готовился к турниру, и у тебя выход на дорожку в 09:00. Понятно, что лучший спортсмен показывает свою лучшую форму в самый важный момент. Вот ты взял и не выспался. Какой-нибудь венесуэлец тебя заколол рапирой или китаянка зарубила саблей. Все, до свидания, четыре года! А тебя еще в команду не отобрали. Это такие человеческие трагедии.

Частных денег в спорте не так много, а они имеют решающее значение. Они появляются, мы должны отмечать такие вещи, и это очень здорово. Очень много энтузиастов. Я много езжу по стране, вижу, как развивается спорт, как люди пытаются сами сделать. Для меня много ярких примеров. Я видел абсолютно феноменальный ледовый дворец во Владикавказе. Это не укладывается в голове, поскольку это республика, в которой футбол и борьба. Молодой человек на свои деньги сделал абсолютно умопомрачительный проект Tagban Arena. Тагбан — вымышленное животное, которое придумал его сын. Это сделано с такой любовью. Дворец, который управляется с одного мобильного телефона, он айтишник: включаешь звук, свет. Лед высшей пробы. В Москве на катках такого не встретишь.

Затем мы приезжаем в Улан-Удэ и видим, как на бюджетные деньги за, наверное, стоимость семи таких дворцов, как во Владикавказе, а может, даже больше, построен какой-то монструозный ужас. А потом тебе говорят, сколько стоит «Байкал Арена». Это можно везде посмотреть. Ты думаешь: как такое возможно? Что за отношение к людям, которые занимаются, мечтали об этом дворце в Бурятии. По-моему, там было совместное бюджетное финансирование и частное партнерство. А во Владикавказе только частные деньги и совсем другой уровень. Таких примеров масса.

«У „Краснодара“ отличные шансы удержаться, большие шансы у „Зенита“ отпраздновать 100 лет в следующем сезоне»

— Как улучшить судейство в РПЛ?

— Первый шаг уже сделан — это признание собственной болезни. Я имею в виду, что на экране стал появляться Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС. — NEWS.ru). Это очень важно. На контрасте с КХЛ, где главный судья Алексей Анисимов ежемесячно приходит в программу «Судейская», они разбирают моменты, и это давно. В футболе такого не было. Этот первый шаг к открытости судей, мне кажется, будет способствовать выздоровлению.

Судьи везде ошибаются. В хоккее скажут, что плохо отработал, принял неверное решение. Когда они ошибаются в футболе, это ошибка в пользу [той или иной команды]. В этом большая разница в восприятии работы там и там. Может быть, нам будут открывать разговоры VAR, может это будет чуть прозрачнее. Комментаторов уже туда пустили, чтобы они посмотрели. Судьи становятся ближе к комментаторам, а дальше, я думаю, дойдет до момента, когда мы будем получать расшифровку их разговоров. И они будут меньше ошибаться.

Вокруг судей, инспекторов, их взаимоотношений, ошибок сложилась сложная система. Тебя зовут к монитору VAR — значит, тебе снижается оценка. Пнули клубок змей в разные стороны, и все брызжет ядом в нас, болельщиков, судей.

— Кто станет чемпионом России?

— Две команды бьются. У «Краснодара» отличные шансы удержаться, большие шансы у «Зенита» отпраздновать 100 лет в следующем сезоне, потому что мы видим, как команду потряхивает. Удивительно, что случилось с «Краснодаром» в Казани, но они сами будут решать свои проблемы.

Классно, что получилась гонка. После прошлого сезона казалось, что из «Краснодара» выйдет воздух и что «Зениту» открыта дорога к чемпионству. Ничего подобного. Все будет идти до последнего тура. Мне дико понравилось, как это вышло в прошлом сезоне. Как бросает ЦСКА… Просто кошмар! «Спартак», как обычно, туда-сюда. Классный турнир, классная чемпионская гонка. Кто будет? «Краснодар».

— Кто выиграет Кубок Гагарина?

— Ярославль и «Магнитка» заходят фаворитами. Они классно собраны. У [Андрея] Разина отличная команда, у [Боба] Хартли — чемпионская. Связка Егор Сурин — Георгий Иванов — Александр Радулов никуда не делась, прям топ. «Авангард» был уже в прошлом сезоне. Все решится в троице «Локомотив», «Металлург» и «Авангард».

«В КВН произошел крутой вираж»

— Вы в жюри КВН. Что скажете людям, которые считают, что КВН уже не тот?

— Потому что они его не смотрят, вот и все. Я подружился с командой «Близкие», которые не принимают участие в этом сезоне. Они пригласили меня в конкурс «СТЭМ со звездой». Мы вместе с моим хорошим приятелем актером Игорем Ознобихиным рванули в Старый Оскол на фестиваль КВН лиги «Тремпель». Я первый раз вышел на сцену КВН. Сижу и вижу, кто показывает четверки. Думаю: что же там не так? Не так нас оценили. Это круто, потому что я уже знаю, как на это смотрят с другой стороны. Для меня было очень важно это почувствовать.

Я уже два года езжу на фестиваль КВН в Сочи, смотрю как развиваются молодые команды. Это хороший юмор. Сейчас я разговариваю с моими друзьями, они говорят: «А что там смотреть?» Так вы же не видели! Включите телевизор. Как мне объяснить, если вы так рассуждаете? Конечно, он для вас будет не тем. Все осталось в перестроечные времена. Действительно, это был глоток воздуха. Программа «Взгляд», КВН, «Что? Где? Когда?» перемещали тебя в другой мир, «До и после полуночи» с Владимиром Молчановым. Безусловно, такого сейчас нет.

На мой взгляд, сейчас в КВН произошел крутой вираж. Насколько я знаю, не так давно появилась мощнейшая команда редакторов, которая действительно делает очень интересные, я бы даже сказал, местами очень острые вещи. Признаться честно, по социалке я многого не ожидал. Я очень приятно удивлен. Конечно, бывают плохие шутки, что в этом такого? Это было во все времена. Во-первых, их количество не такое большое, а во-вторых, раньше было расслоение, сейчас это не так. Была команда-суперзвезда, а все остальные где-то рядом.

Прошли игры 1/8 — крутейшие команды вышли в четвертьфинал. Фантастически смешные. Сейчас большой сезон — 65 лет КВН. Дико интересно посмотреть, как они сыграют между собой. Очень яркие фронтмены, и команды сами по себе. Для меня это откровение. Я везде с этой миссией, говорю: включайте-ка КВН. Мои друзья смотрят рилсы. Все они очень скептически относятся, а потом говорят: «Ничего себе. Это показали?» Я говорю: «Да». — «Все, включаю!» Несколько моих приятелей написали: «Спасибо, теперь мы поняли, что он тот, что это можно и нужно смотреть».

— Любимая команда КВН?

— «Федор Двинятин». Это абсолютно парадоксальный юмор. Я пересматривал абсолютно все. Мне кажется, эти ребята нашутились на вечность.

— Если бы не работа комментатором, то что?

— Я бы работал на телевидении.

— Дети хотят пойти по вашим стопам? Насколько они интересуются спортом?

— Нет. Старший сын плотно интересуется спортом. Оба смотрят «Формулу-1», они ее фанаты. Старший даже принимал участие в профессиональных соревнованиях. Младшего надо заставлять заниматься спортом.

— Как вы отдыхаете от работы?

— Когда работа приносит тебе удовольствие, ты от этого не сильно отдыхаешь. Я вижу, часто прилетает: «Вот вы везде». Я в жюри вокального конкурса «Перепой звезду» на Первом канале, КВН, «Что? Где? Когда?». Для меня это очень важно с точки зрения профессии. Все это в рюкзак опыта и словарного запаса, который важен, когда я комментирую футбол или хоккей. Чем выше спектр интересов, тем круче.

— Три книги, которые советуете прочитать.

— Все под настроение. Я перечитал всю «Анну Каренину». Это выдающееся произведение, которое с каждым годом заставляет тебя по-другому посмотреть на эти строки. Я думаю, вся классика так настроена. Для меня в этом произведении сместился фокус: раньше про одно, сейчас читаю про другое.

Я каждый год перечитываю Ильфа и Петрова. Это библия юмора, в которой все. Сейчас выйдет книга про Василия Уткина. Она получилась довольно яркой. Я знаю, как ее составляли, из чего она сделана.

— Что нужно обязательно посмотреть в Липецке?

— Нужен сопровождающий, потому что город так не настроен. Так не работает. Ты приезжаешь в Нижний Новгород и понимаешь, что пойдешь в Кремль. Липецк — парадоксальный, но очень интересный город. Просто необходимо увидеть Верхний и Нижний парки.

По потенциалу Липецк — чистейший Кисловодск. Еще в царские времена там был курортный город, были роскошные пруды, озера, настоящая качественная лечебная грязь. Можно было что-то из этого сделать. Мне кажется, нам не повезло, что город не развили. Это очень обидно. Походить по паркам, в Новолипецк никто не пустит посмотреть, как устроено производство, а это очень захватывающе. Я был много раз, когда работал на телевидении.

Денис Казанский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Какие российские города для вас заново открылись?

— В прошлом году я много налетал: посмотрел на Хакасию, Абакан, Абазу, озеро Шира, на котором мы играли в хоккей, прошли по реке Абакан. Служба шаманов — тоже незабываемая история, причем личная. Она сильно впечатлила. Бурятия тоже открылась с другой стороны. Я был с одной стороны Байкала, потом посмотрел со стороны Улан-Удэ, как там все устроено. Буквально месяц назад я был в Нефтеюганске, был в Воркуте, Норильске, на Ямале.

Крупные города классно развиваются. Нижний Новгород фантастически расцвел. Мне очень нравится, как изменился город. Ты видишь, когда приезжает большой губернатор, как он меняет картинку в городе, как это на моей памяти случилось с Воронежем. В конце 1990-х — начале 2000-х без слез нельзя было взглянуть. Липецк цвел, а потом к воронежцам приехал губернатор Алексей Гордеев. Я не знаком с ним лично, но видел, что он сделал с городом, областью — топ-класс! То же самое касается Нижнего и [Глеба] Никитина. Он изменил весь город. Классно туда приезжать на выходные. Я очень хочу поехать в Суздаль, пока не добрался. Говорят, там город сумасшедшей красоты.

— Что должно произойти, чтобы вы перестали болеть за «Манчестер Юнайтед»?

— Ничего. Это на всю жизнь. Произойдет все что угодно, но «Юнайтед» останется.

— А за «Торонто Мейпл Лифс»?

— Это болезнь. На первом курсе института был выбор между «Монреалем» и «Торонто». Мне были интересны канадские команды. Я болел и за тех, и за других. Еще «Монреаль» в 1993 году забрал Кубок Стэнли. Потом надо было сделать выбор, я определился. Я не знаю, что произойдет с этими ребятами и произойдет ли вообще что-нибудь.

