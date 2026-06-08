В Киеве прошел митинг с требованием как можно скорее найти пропавших солдат

В Киеве прошел митинг с требованием как можно скорее найти пропавших солдат

В Киеве несколько сотен человек вышли на протестную акцию, требуя от украинских властей активизировать розыск пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины, сообщил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных. Участники акции обратились в различные государственные ведомства и международные организации с призывом усовершенствовать систему поиска.

В Киеве состоялась акция семей военнопленных и пропавших без вести под названием «Возвращение. Поиск. Ответственность». В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, — говорится в сообщении.

Ранее омбудсмен страны Дмитрий Лубинец заявил, что на Украине минимум четверо мобилизованных погибли в помещениях военкоматов. По его словам, после того как сотрудники ТЦК задерживают призывника, его порой не могли найти в течение нескольких дней.

Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены прав. По его словам, действия территориальных центров комплектования носят характер полного бесправия. Он добавил, что у украинцев остается два пути: либо откупаться, либо идти на фронт и прямиком попадать в «мясорубку».