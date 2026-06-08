Мишустин анонсировал новые меры поддержки больных диабетом

Российское правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на помощь пациентам с сахарным диабетом, объявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно ставил задачу улучшить профилактику, раннее выявление и терапию данного заболевания, передает сайт кабмина.

Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики и лечения этого заболевания, а также его осложнений. <...> Направим на эти цели еще почти 5 млрд рублей. Это позволит обеспечить системами более 50 тыс. детей и десятки тысяч будущих мам, — сказал он.

Ранее врач-эндокринолог подмосковной Красногорской клинической больницы Татьяна Губина заявила, что если сахарным диабетом болеют оба родителя, то у ребенка риск столкнуться с этой проблемой возрастает на 40%. Медик добавила, что риск еще больше повышается при злоупотреблении кондитерскими изделиями и низкой физической активности.

Кроме того, семейный доктор, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что сахарный диабет способен долгое время развиваться без каких-либо внешних проявлений. По мнению специалиста, главными факторами, повышающими вероятность возникновения данной патологии, выступают избыточная масса тела и наследственная склонность.