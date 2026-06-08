Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 16:15

Мишустин анонсировал новые меры поддержки больных диабетом

Мишустин: правительство выделит 5 млрд рублей на борьбу с диабетом

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российское правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на помощь пациентам с сахарным диабетом, объявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно ставил задачу улучшить профилактику, раннее выявление и терапию данного заболевания, передает сайт кабмина.

Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики и лечения этого заболевания, а также его осложнений. <...> Направим на эти цели еще почти 5 млрд рублей. Это позволит обеспечить системами более 50 тыс. детей и десятки тысяч будущих мам, — сказал он.

Ранее врач-эндокринолог подмосковной Красногорской клинической больницы Татьяна Губина заявила, что если сахарным диабетом болеют оба родителя, то у ребенка риск столкнуться с этой проблемой возрастает на 40%. Медик добавила, что риск еще больше повышается при злоупотреблении кондитерскими изделиями и низкой физической активности.

Кроме того, семейный доктор, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что сахарный диабет способен долгое время развиваться без каких-либо внешних проявлений. По мнению специалиста, главными факторами, повышающими вероятность возникновения данной патологии, выступают избыточная масса тела и наследственная склонность.

Власть
Россия
Михаил Мишустин
сахарный диабет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, помогали ли США Израилю сбивать иранские ракеты
В Эстонии задержали француза, который пешком пытался пересечь границу с РФ
В России создали дробовое антидроновое устройство
Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы
Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзала
В России не исключили новые ограничения для Армении
Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы
Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки
Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов
Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза
У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел
В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A
Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу
Жителям районов с плохой экологией дали совет по улучшению микроклимата
«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии
В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана
Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.