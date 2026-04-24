Казанский раскрыл, какое место заняла бы сборная РФ по хоккею на ОИ-2026

Сборная России по хоккею могла бы претендовать на медали зимней Олимпиады — 2026, заявил в интервью NEWS.ru комментатор Первого канала Денис Казанский. Он назвал финал турнира между Канадой и США произведением искусства.

Я думаю, что Россия рассчитывала бы на медали. Ноль сомнений, что мы играли бы в полуфинале, а дальше уже как бы легко. Дико неприятно, что такое поколение проезжает мимо Олимпиады. Я не буду прямо сейчас орать о том, что мы бы бились за золото. Тут, мне кажется, больше Канада и США. Я очень рад, что они сыграли в финале. Если бы вместо них вышла бы любая другая команда — была бы просто игра. А здесь мы получили произведение искусства, при том что счет получился футбольным. Только две команды могли такое сделать, — сказал Казанский.

Ранее Казанский заявил, что обозреватель спортивных событий должен сопровождать картинку, но не заполнять собой эфир. Он отметил, что понял претензии тренера сборной России Валерия Карпина, которые тот высказал несколько лет назад. Казанский добавил, что не все российские комментаторы занимаются оценками эпизодов.