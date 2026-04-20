Казанский раскрыл, кто был прав в громком споре Карпина с комментаторами Казанский заявил, что понял претензии Карпина в споре с комментаторами

Обозреватель спортивных событий должен сопровождать картинку, но не заполнять собой эфир, считает комментатор Первого канала Денис Казанский. В интервью NEWS.ru он отметил, что понял претензии тренера сборной России Валерия Карпина, которые тот высказал несколько лет назад. Казанский отметил, что не все российские комментаторы занимаются оценками эпизодов.

Я понял, что он хотел сказать, и это касается абсолютно не всех. Почему невозможно не оценивать? Потому что это оценочное явление. Даже если ты комментируешь: окраска голоса, интонация — это тоже оценка. Я этим не занимаюсь, как и не все коллеги. Валерий Георгиевич приходил на подкаст. Говорили о том, что нужно помогать людям видеть то, что они вдруг не видят. Сопровождать эту картинку, но не заполнять собой эфир. Футбол первичен, комментатор вторичен, — сказал Казанский.

Ранее он назвал «богатый и могучий» русский язык главным отличием российской школы комментаторов от европейской. Он отметил, что у отечественных обозревателей гораздо больше эмоций, окраса, а также ярче палитра слов.