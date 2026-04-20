Казанский назвал главное отличие российских комментаторов от европейских

Главное отличие российской школы комментаторов от европейской — «богатый и могучий» русский язык, считает комментатор Первого канала Денис Казанский. В интервью NEWS.ru он отметил, что у отечественных обозревателей гораздо больше эмоций, окраса, а также ярче палитра слов.

Отличие в языке. Русский — могучий, богатый, и все остальное. Я больше смотрю англичан. Не понимаю, о чем говорят немцы. У англичан на больших матчах есть и комментатор, и эксперт. Хотел бы я видеть такое в нашем телевизоре? Да, у нас такого нет, но у нас больше эмоций, окраса, богаче палитра слов, интонаций в сравнении с тем, что происходит на Западе, — сказал Казанский.

Ранее футболист Артем Дзюба заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев смотрел футбольные игры «один или два раза». По мнению спортсмена, нельзя обозревать несколько видов спорта одновременно. Он привел в пример спортивных комментаторов с Запада, отметив, что именно благодаря их профессионализму зрители получают интересную и полезную информацию, которая не очевидна для обывателя.