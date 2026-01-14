«Не понимает»: Дзюба «прошелся» по Губерниеву

Комментатор Дмитрий Губерниев не понимает футбол, заявил российский футболист Артем Дзюба. По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», телеведущий смотрел его «один или два раза».

Где такое видано, как у нас, что Дима Губерниев 17 видов спорта обозревает? Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов — в какой момент ошибка, а где нет, — сказал Дзюба.

Дзюба привел пример спортивных комментаторов с Запада, отметив, что именно благодаря их профессионализму зрители получают интересную и полезную информацию, которая неочевидна для обывателя. Российские эксперты, по его мнению, наоборот, зачастую сообщают зрителям самые примитивные факты, узнавая счет матча буквально перед началом эфира.

Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чем! — резюмировал он.

Ранее Губерниев назвал досадной оговоркой слова фигуристки Алины Загитовой о возрасте подаренного ей японского меча. Он посоветовал ей больше читать, чтобы избегать подобных ошибок.

Загитова опубликовала снимки древнего японского клинка, подаренного на Новый год, и указала, что его возраст — примерно полвека. Однако раритету около 500 лет.