Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:13

«Неспортивное поведение»: Дегтярев о неуважении к российским паралимпийцам

Дегтярев: IPC даст оценку ситуации вокруг российских паралимпийцев

Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный паралимпийский комитет (IPC) даст оценку поведения некоторых спортсменов по отношению к россиянам, заявил ИС «Вести» министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он напомнил, что некоторые атлеты повели себя «неспортивно» во время церемонии награждения.

Международный паралимпийский комитет, я уверен, даст оценку неспортивному поведению некоторых атлетов во время церемонии награждения, — сказал Дегтярев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с золотой медалью на Паралимпийских играх. Путин подчеркнул, что спортсмен показал высокое мастерство, сильный характер и стремление к победе.

В свою очередь председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что в российских школах и вузах следует ввести уроки, на которых будут изучать истории и достижения паралимпийцев. По его словам, знакомство с примерами мужества и стойкости спортсменов должно стать частью образовательного процесса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.