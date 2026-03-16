«Неспортивное поведение»: Дегтярев о неуважении к российским паралимпийцам Дегтярев: IPC даст оценку ситуации вокруг российских паралимпийцев

Международный паралимпийский комитет (IPC) даст оценку поведения некоторых спортсменов по отношению к россиянам, заявил ИС «Вести» министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он напомнил, что некоторые атлеты повели себя «неспортивно» во время церемонии награждения.

Международный паралимпийский комитет, я уверен, даст оценку неспортивному поведению некоторых атлетов во время церемонии награждения, — сказал Дегтярев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с золотой медалью на Паралимпийских играх. Путин подчеркнул, что спортсмен показал высокое мастерство, сильный характер и стремление к победе.

В свою очередь председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что в российских школах и вузах следует ввести уроки, на которых будут изучать истории и достижения паралимпийцев. По его словам, знакомство с примерами мужества и стойкости спортсменов должно стать частью образовательного процесса.