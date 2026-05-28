Федерация хоккея России добилась важной победы против IIHF Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных РФ к турнирам

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27, заявил в своем Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, аргументы и отчеты по оценке рисков, представленные IIHF, не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

На последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет, — подчеркнул министр.

Он уточнил, что теперь IIHF обязана созвать руководящий орган для принятия нового решения о возможности участия российских команд в соревнованиях. В то же время Федерация хоккея РФ продолжает кропотливую юридическую работу, резюмировал Дегтярев.

Ранее министр спорта РФ сообщил, что Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила российских спортсменов ко всем соревнованиям под своей эгидой. Он добавил, что в дисциплинах с уже снятыми ограничениями дополнительных условий вводиться не будет.