Кинокритик оценил планы Калюжного попробовать себя в качестве режиссера

Режиссерский дебют актера Глеба Калюжного вполне может оказаться успешным — при этом многое будет зависеть от команды, с которой ему предстоит работать, заявил в беседе с 360.ru кинокритик Сергей Угольников. Так он отреагировал на планы артиста, вернувшегося из армии, снять фильм и отразить в нем свой жизненный опыт.

Калюжный же не может сейчас ничего предсказать: какими у него будут команда, продюсер, второй режиссер, актеры, кто ему будет помогать, писать сценарий. Но он хотя бы знает, как в армии служат. Бывают же люди, которые снимают то, в чем не понимают вообще ничего, — высказался Угольников.

По его мнению, трудоспособность Калюжного может помочь ему снять действительно качественный фильм. Критик добавил, что актер может дерзать и смело пробовать себя в качестве режиссера, поскольку он в целом ничего не потеряет, а приобретет новые знания.

Ранее директор Калюжного Григорий Сухов сообщил, что у демобилизовавшегося актера съемки расписаны на год вперед. Он добавил, что артист сейчас наверстывает в профессии за то время, пока не снимался, проходя армейскую службу.