Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 10:42

Кинокритик оценил планы Калюжного попробовать себя в качестве режиссера

Кинокритик Угольников: режиссерский дебют Калюжного вполне может быть успешным

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссерский дебют актера Глеба Калюжного вполне может оказаться успешным — при этом многое будет зависеть от команды, с которой ему предстоит работать, заявил в беседе с 360.ru кинокритик Сергей Угольников. Так он отреагировал на планы артиста, вернувшегося из армии, снять фильм и отразить в нем свой жизненный опыт.

Калюжный же не может сейчас ничего предсказать: какими у него будут команда, продюсер, второй режиссер, актеры, кто ему будет помогать, писать сценарий. Но он хотя бы знает, как в армии служат. Бывают же люди, которые снимают то, в чем не понимают вообще ничего, — высказался Угольников.

По его мнению, трудоспособность Калюжного может помочь ему снять действительно качественный фильм. Критик добавил, что актер может дерзать и смело пробовать себя в качестве режиссера, поскольку он в целом ничего не потеряет, а приобретет новые знания.

Ранее директор Калюжного Григорий Сухов сообщил, что у демобилизовавшегося актера съемки расписаны на год вперед. Он добавил, что артист сейчас наверстывает в профессии за то время, пока не снимался, проходя армейскую службу.

Культура
кино
актеры
кинокритики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дмитриев пошутил об «инновационной» попытке ЕС скрыть проблемы с топливом
Лавров назвал слова ЕС о требованиях к российским военным идиотизмом
В Минобороны КНР раскрыли планы на взаимодействие с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.