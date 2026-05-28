В Госдуме высмеяли решение Норвегии просить защиту от России у Франции

«Ядерный зонтик» Франции, которым намерены «укрыться» в Норвегии якобы для защиты от России, является «дырявым» и не внушает страха, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Осло после вступления в НАТО вынужден увеличивать вооружения и поддерживать воинствующий курс.

Почему Эммануэль Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) предлагает всем свой «ядерный зонтик», это понятно. Ему же надо как-то компенсировать унижения, через которые он периодически проходит из-за своей жены. Она его, бедолагу, побивает. Хотя «зонтик» у него, конечно, дырявый и не вселяет страха. Что касается Норвегии, то страна всегда была беззаботной, на вооружение там не тратились, жили более-менее прилично. Но Осло затащили в НАТО, и теперь ему приходится поддерживать общий воинствующий курс, увеличивать вооружения. Надеюсь, со временем до Норвегии дойдет, что они ступили на неправильный путь, что их так или иначе погубит, — сказал Колесник.

По его мнению, Макрону стоило бы заняться внутренними проблемами вместо геополитических амбиций. Депутат добавил, что свои комплексы президент Франции компенсирует попытками подражать Наполеону.

Макрону все-таки лавры Наполеона не дают покоя. Хотя ему бы не Норвегией или Россией заниматься, а решить реальные проблемы внутри своей страны. Хотя бы избавиться от мусора и крыс, заполонивших Париж. И чтобы Лувр прекратили разворовывать. Проблему с мигрантами решить. А потом пусть свой дырявый «зонтик» кому-то предлагает. И, конечно, Макрону надо наладить семейные отношения — видно, он все свои заявления он делает под влиянием личных мотивов. Но нельзя же страну ставить на конфронтацию с другими мировыми державами только из-за своих комплексов, — резюмировал Колесник.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна окажется под защитой французского «ядерного зонтика». Этому вопросу, в частности, был посвящен его визит во Францию.