Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства, заявили в пресс-службе Кремля. В документе обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса сотрудничества двух государств.

Первая основа — это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая — общие усилия по развитию евразийской интеграции. В качестве третьей основы указывается общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества.

Четвертая основа — это экономическое партнерство, пятая — языковое и культурное многообразие как общее достояние, а шестая — молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. Седьмой основой стал совместный взгляд в будущее.

Ранее Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Лидер Казахстана высоко оценил личное участие своего российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта. Проект был одобрен гражданами на общенациональном референдуме в 2024 году.