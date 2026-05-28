Эксперт предупредил о рисках для бизнеса при увеличении отпуска до 35 дней HR-эксперт Муравьев: увеличение отпуска с 28 до 35 дней ударит по бизнесу

Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней может негативно сказаться на бизнесе в краткосрочной перспективе, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев. При этом дополнительное время отдыха может снизить уровень профессионального выгорания среди персонала, считает он.

Может пострадать бизнес и его результаты, в краткосрочной перспективе. Грамотное планирование ресурсов, конечно, вполне спасет ситуацию на средней и длинной дистанции. А еще, возможно, ситуация с массовым распространением выгорания среди сотрудников перестанет быть такой массовой проблемой: больше отдыха — больше вариантов полноценно перезагрузиться, — сказал Муравьев.

Эксперт также обратил внимание на международный опыт. По его словам, Россия уже является одним из мировых лидеров по совокупной продолжительности отпуска и праздничных выходных дней, которые в сумме дают 14 дополнительных дней отдыха в год по сравнению со многими странами. Таким образом дальнейшее увеличение отпуска требует взвешенного подхода, полагает Муравьев.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец призвала сократить рабочую неделю на час, сохранив отпуск продолжительностью 28 дней. По ее словам, во многих странах рабочая неделя короче, чем в России.