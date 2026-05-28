Путин обратил внимание на важную часть взаимодействия России и Казахстана

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что прямые контакты между жителями РФ и Казахстана играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений. В ходе переговоров в расширенном составе в Астане российский лидер акцентировал внимание на культурно-гуманитарном сотрудничестве как важнейшем направлении взаимодействия. Он напомнил, что в ноябре предыдущего года в Москве успешно прошли Дни культуры Казахстана, передает пресс-служба Кремля.

Вот вы сейчас упоминали о Днях культуры России, это очень важно для взаимодействия — и на таком важнейшем треке для нас, как гуманитарный. И контакт между гражданами очень важен, все это укрепляет наше взаимодействие, — сказал Путин президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

По его словам, в настоящее время в высших учебных заведениях России получают образование около 60 тыс. граждан Казахстана. Кроме того, он обратил внимание, что на территории республики функционируют восемь филиалов российских вузов, что также способствует углублению двусторонних связей.

Ранее Токаев заявил на переговорах с Путиным, что Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов общей суммой на $53 млрд. По его словам, товарооборот между странами в ближайшее время превысит $30 млрд.