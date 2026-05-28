Нарышкин предрек гибель всем, кто взялся за меч Нарышкин: Россия стоит на том, что все, взявшие меч, от него и погибнут

Россия стоит на том, что все, «взявшие меч», от него и погибнут, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на полях I Международного форума по безопасности. При этом будущее мира, по его словам, останется за теми странами, которые черпают силу не в представлении о собственной исключительности, а в уважении ко всем традициям, стремятся не к наживе и господству, а к процветанию и согласию.

Это и есть многополярность, а все, взявшие меч, мечом погибнут. На том стоим, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что на сегодняшний день сразу 56 зарубежных стран противостоят России на Украине. Он отметил, что страны Запада не оставляют попыток заставить остальных содействовать Киеву.

До этого норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что эскалация на Ближнем Востоке продемонстрировала, что только сила может успокоить США и НАТО. По его словам, России следует извлечь урок из конфликта в Иране. Он отметил, что Вашингтон стал более осторожным только потому, что Тегеран показал готовность к противостоянию.