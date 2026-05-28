Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:51

Лавров назвал слова ЕС о требованиях к российским военным идиотизмом

Заявления ЕС о намерении требовать от российских военных ограничений в случае переговоров по Украине — идиотизм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров «Известиям». В связи с этим комментировать этот выпад дипломат отказался.

Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю, — отметил министр.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция западных стран на теракт Киева в Старобельске является чудовищным, расчеловеченным кощунством. Она подчеркнула, что информации о нападении было много, ее никто не скрывал, но Запад даже не выразил соболезнований.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что мирное урегулирование конфликта на Украине остается предпочтительным вариантом. Он уточнил, что Россия выступает за мирные способы достижения целей.

