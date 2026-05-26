Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 13:21

Стало известно, какое тайное послание РФ могла передать Трампу через Рубио

Политолог Блохин: Россия предупредила Трампа о грядущей эскалации с Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия могла передать президенту США Дональду Трампу предупреждение о грядущей эскалации на Украине через госсекретаря Марко Рубио, заявил NEWS.ru политолог Константин Блохин. По его словам, прямое информирование по дипломатическим каналам должно подчеркнуть значимость готовящихся ответных действий Москвы на атаки Киева.

Понятно, что РФ проинформировала США об атаках Украины на Старобельск. Чтобы усилить эффект, это было сделано не опосредованно в СМИ, а по дипломатическим каналам, напрямую Сергеем Лавровым (министр иностранных дел РФ. — NEWS.ru) — Рубио. Тот сказал Трампу, чтобы показать значимость и важность грядущих действий. Послание, возможно, касалось темы эскалации и напряженности в связи с ударами Киева, нашей реакции на атаки ВСУ на Старобельск. Я не думаю, что Лавров и Рубио обсуждали новые переговоры. Скорее всего, это было информирование и предостережение, чтобы западные дипломаты знали, к чему готовиться, — сказал Блохин.

Ранее Рубио проинформировал Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций МИД России по эвакуации персонала из Киева.

Мир
Россия
США
Марко Рубио
Сергей Лавров
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп
В Госдуме раскрыли правду о «центрах принятия решений» на Украине
Тарологиня Ермака вложилась в российские банки
Политолог ответил, позволит ли Евросоюз Болгарии снять санкции с России
Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России
Земля оказалась под ударом с Солнца
Финэксперт дал советы, как уберечь детей от вовлечения в мошенничество
Стало известно об освобождении задержанного в Чехии священника РПЦ
Турэксперт объяснил, почему путешествия по путевке лучше отдыха «дикарем»
Актер Калюжный рассказал о службе в армии
Песков назвал исчерпывающим заявление МИД России об ударах по Киеву
«Для убийства детей»: Маску рассказали, для чего используют его спутники
Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск
Юрист перечислила риски при банкротстве супруга
Православным рассказали о четырех самых сильных ежедневных молитвах
«Мы слышали»: Песков поставил точку в вопросе ударов ВС России по Киеву
«Совсем не нравится»: Песков высказался об идее «пантеона героев» Украины
Россиянам рассказали, как избежать обмана при покупке турпутевки
«Чуть ли не светились от радости»: Захарова о реакции Киева на теракт в ЛНР
Психолог объяснил, как недосып способствует набору веса
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.