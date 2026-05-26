Стало известно, какое тайное послание РФ могла передать Трампу через Рубио

Россия могла передать президенту США Дональду Трампу предупреждение о грядущей эскалации на Украине через госсекретаря Марко Рубио, заявил NEWS.ru политолог Константин Блохин. По его словам, прямое информирование по дипломатическим каналам должно подчеркнуть значимость готовящихся ответных действий Москвы на атаки Киева.

Понятно, что РФ проинформировала США об атаках Украины на Старобельск. Чтобы усилить эффект, это было сделано не опосредованно в СМИ, а по дипломатическим каналам, напрямую Сергеем Лавровым (министр иностранных дел РФ. — NEWS.ru) — Рубио. Тот сказал Трампу, чтобы показать значимость и важность грядущих действий. Послание, возможно, касалось темы эскалации и напряженности в связи с ударами Киева, нашей реакции на атаки ВСУ на Старобельск. Я не думаю, что Лавров и Рубио обсуждали новые переговоры. Скорее всего, это было информирование и предостережение, чтобы западные дипломаты знали, к чему готовиться, — сказал Блохин.

Ранее Рубио проинформировал Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций МИД России по эвакуации персонала из Киева.